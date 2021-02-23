اليوم السابع
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لحظة اصطدام ميكروباص بطالب خلال هروبه من مطاردة كلب بالبدرشين.. فيديو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:20 م
لحظة اصطدام ميكروباص بطالب خلال هروبه من مطاردة كلب بالبدرشين.. فيديو اصطدام ميكروباص بطالب خلال هروبه من مطاردة كلب
كتب أحمد الجعفرى

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ينشر "اليوم السابع" فيديو للحظة اصطدام سيارة ميكروباص بطالب، أثناء محاولته الهرب من مطاردة كلب ضال له بالبدرشين.
 
النيابة العامة بجنوب الجيزة صرحت بدفن جثة الطالب الذى لقى مصرعه بمنطقة البدرشين، بعدما صدمته سيارة ميكروباص خلال محاولته الهرب من هجوم كلب ضال، أثناء سيره بالشارع.
 
 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع طالب صدمته سيارة ميكروباص فى البدرشين، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن الشاب الضحية خلال سيره بالشارع بصحبة صديقه فوجئ بكلب ضال يهاجمه، وأثناء محاولته الهرب من الكلب صدمته سيارة ميكروباص مسرعة، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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