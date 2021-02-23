فرنسا وألمانيا وبريطانيا يطالبون إيران بالعودة للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية

كتب أحمد عرفة

قال بيان صادر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن تعليق إيران عمل المراقبين الدوليين انتهاك جديد للاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ودعت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إيران للتراجع عن إجراءاتها الأخيرة التي تحد من الشفافي، متابعة:: نسعى لإنقاذ الاتفاق النووي بعد نية أميركا العودة إليه.

وأدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قرار إيران الحد من عمليات تفتيش منشآتها النووية، كما طالبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران بالعودة إلى التعاون الكامل مع وكالة الطاقة الدولية.