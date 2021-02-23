اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عاش 9 سنوات بدار أيتام.. شاب بالمنوفية يعود لأهله بعد 20 سنة من الفراق.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:08 م
عاش 9 سنوات بدار أيتام.. شاب بالمنوفية يعود لأهله بعد 20 سنة من الفراق.. صور محمود السيد
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قصة جديدة، غالبا ما نشاهدها عبر شاشات التليفزيون عبر السيناريوهات المختلفة، فى رحلات غياب لأفراد يعودون إلى أسرهم بعد سنوات من التغيب.

محمود-ووالده

بطل القصة هو محمود السيد موسى خليل، صاحب 23 عاما، والذى روى قصة فقدانه لأسرته منذ أكثر من 20 عاما، لتعثر عليه قوات الشرطة وبعد طول بحث لم يعثروا على أى فرد من أسرته ولم يكن أمامهم سوى أن يتم وضع الطفل الذى لم يتجاوز 3 سنوات بدار الرعاية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

محمود-ووالده-امام-المنزل

وتابع محمود، أنه ظل يعيش بالدار طوال 20 عاما إلى أن قادته الصدفة إلى العثور على أهله الحقيقيين وأسرته التى كان قد فقدها، وتبين أن اسمه بلال عاطف محمد أحمد فراج .

محمود-ووالده-مع-مراسل-اليوم-السابع-(1)

وأكد محمود، أنه حتى يتمكن من إصدار بطاقة شخصية جديدة بالاسم الجديد ينبغى أن يقوم بعمل العديد من التحاليل وعلى رأسها تحليل DNA وحالة الأسرة المادية صعبة وغير قادرة على عمل تلك التحاليل، فضلا عن إصابة والده بفيروس سى ويقوم بالعلاج حاليا.

والد-محمود

وناشد محمود، مساعدته فى سبيل إنهاء أوراقة واستخراج بطاقته الشخصية وأوراقه باسمه الحقيقى، وأن يتم مساعدة الأسرة فى الحصول على سكن مناسب.

 

شبين الكوم

شاب يعود لأهله بعد غياب

المنوفية

محافظة المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة