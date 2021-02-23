ضبط 5 محطات وقود مخالفة خلال حملة رقابية مكبرة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى انتظام العمل بها، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.

وفى هذا السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين وإدارة الموازين والدمغة بنطاق الوحدة المحلية لمركز بدر بحملة مكبرة على عدد من محطات الوقود، وأسفرت عن تحرير مخالفة غش تجارى لعدد 5 محطات لوجود عجز فى سعة الصفيحة الـ 20 لتر ما بين اللتر ونصف اللتر عجز.

تم تحرير المحاضر اللازمة لردع المخالفين تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.