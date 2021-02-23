ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في ملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، في إطار جهودها للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تمكنت من ضبط 12650 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12559، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 91 لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير566 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط (151) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1050) شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.