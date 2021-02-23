ضبط عاطلين متهمين بخطف هاتف محمول من شخص بقسم ثان سوهاج

سوهاج محمود مقبول

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج برئاسة المقدم أحمد المولد رئيس وحدة مباحث المركز، القبض على عاطلين يقيمان بدائرة مركز أخميم شرقى سوهاج، عقب قيامهما باختطاف هاتف محمول وسماعة من أحد الأشخاص أثناءسيره في شارع دائرة القسم.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من العميد محمد نصحى مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بتقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى القسم، أفاد فيه تعرضه لحادث اختطاف الهاتف المحمول الخاص به أثناء السير بالشارع دائرة القسم ولم يتهم أحد.

وعلى الفور وبعرض المعلومات على اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تشكيل فريق بحث وسرعة ضبط المتهمين وإستعادة المسروقات، ترأس فريق البحث المقدم أحمد المولد رئيس وحدة مباحث لقسم والرائد أحمد حمادى معاون المباحث وتبين من التحريات الأولية أن مقدم البلاغ المدعو احمد ص ا ع 24 سنة ومقيم مركز خميم حيث أفاد عن قيام شخصان بخطف هاتفة المحمول والسماعة الخاصة به ومبلغ مالي 140 جنية حال تواجده بناحية شارع الكورنيش بدائرة القسم ولا يتهم احد بالسرقة.

وباجراء التحريات السرية توصلت إلى صحة الواقعة وان وراء ارتكاب الواقعة المدعو أنور ا م م 20 سنة عاطل ومقيم مركز أخميم و المدعو عبدالرحمن ا ع 16 ع سنة اطل ومقيم مركز أخميم.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمان والمسروقات وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أعترفا بارتكابهما الواقعة على ذات النحو تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق برئاسة المستشار أحمد خالد عبدالفتاح رئيس نيابة قسم ثان سوهاج.