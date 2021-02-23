ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة التموين في ضبط صاحب مخبز استولى على أموال الدعم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الإستيلاء على أموال الدعم.

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة .. قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الخصوص) بالتلاعب وإختراق منظومة التشغيل بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم.. محققاً أرباح غير مشروعة.

بالفحص تبين إستيلاء المذكور على أموال الدعم بدون وجه حق، طبقاً لتقرير الجهات المعنية حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً (10610588 جنيه – عشرة مليون ستمائة وعشرة ألف وخمسمائة ثمانية وثمانون جنياً) قام بالإستيلاء عليها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.