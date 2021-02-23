ضبط استديو صوتي غير مرخص لتوزيع الموسيقى بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة" لانشائه وإدارته مكتب توزيع موسيقى واستوديو تسجيل صوتى (بدون ترخيص)، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى كوحدات مونتاج ومحمل عليها برامج تشغيل منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات .

وضُبط بمقر المكتب (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى ومحمل عليها برنامج لأعمال المونتاج والتحويل الصوتى ، ويقوم من خلالها بإدارة إحدى القنوات على موقع اليوتيوب ، بالإضافة إلى عدد من المصنفات الفنية والأغانى للعديد من المطربين يتم إستخدام مصنفاتهم دون الرجوع إليهم كأصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا محمل عليها برامج حاسب آلى ونظام تشغيل مقلد ومنسوخ وبدون موافقة الشركات المالكة لتلك البرمجيات، مايك صوت يتم إستخدامه فى أعمال التسجيل الصوتى ، راوتر للإتصال بالإنترنت حيث يقوم بتحميل ورفع الأغانى على قناته الخاصة على موقع اليوتيوب) ، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه غير المشروع وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .