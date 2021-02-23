صرف 1.3 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ 2714 عاملا غير منتظم بالسويس

كتب محمود راغب

تقرر تعيين 389 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، منهم 53 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1030 باحثا عن عمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة.

كما بدأت مراحل صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2714 عاملا من المسجلين بمديريات السويس بإجمالى مبلغ مليوناً و357 ألف جنيه .

كما تم استخراج 575 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة، وتلقى 65 شكاوى فردية، تم تسوية 14 شكوى منها وديا، وتحويل 19 منها للمحكمة العمالية ، و32 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 16 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية، و33 شكوى عادية، علاوة على التفتيش على 171 منشأة ، وتم تحرير 26 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 21 حملات تفتيش ، والتفتيش على 16 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، لم يسفر عن مخالفات