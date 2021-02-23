وأضافت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أنه مع تكثيف حملات التطعيم على مستوى العالم وتخفيف بعض حالات النقص في إمدادات اللقاحات، تبحث الحكومات عن طرق للتأكد من ألا يقوض الممتنعون عن تناول لقاح كورونا الجهود المبذولة لتطعيم عدد كافٍ من الناس لتحقيق مناعة القطيع.

وأفادت بأن العقوبات ستتراوح بين الغرامات وتقييد الوصول إلى الأماكن العامة إلى التهديد بفقدان أولوية الوصول إلى اللقاحات.

واستشهدت الصحيفة الأمريكية بإندونيسيا التي فرضت بالفعل غرامات على الممتنعين عن التطعيم تقدر بحوالي 356 دولارًا أو أكثر من راتب شهر في المتوسط​​، وفقا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.