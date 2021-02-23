سقوط أمطار ثلجية وبرق ورعد على مدن محافظة دمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة مصحوب تساقط ثلج مع أصوات برق ورعد مع انخفاض فى درجات الحرارة مصحوبة بموجة من الصقيع.

أدت حالة الطقس السيئ إلى توقف الصيد بوغاز عزبة البرج حيث توقفت مراكب الصيد عن العمل بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج كما توقفت حركة الصيد فى بحيرة المنزلة.

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت "المحافظ"، أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدة أيضاً أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقاً لخطة محددة لمجابهة الأزمة.

كما شددت الدكتورة منال عوض، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة والتأكد من جاهزيتها لشفط تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، لتيسير الحركة المرورية والتعامل مع اية تداعيات سلبية قد تحدث نتيجة ذلك، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود خلال هذه الفترة.