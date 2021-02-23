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روسيا اليوم: إصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين بفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:42 م
روسيا اليوم: إصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع روسيا اليوم، إصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين في حكومة محمد أشتيه بفيروس كورونا المستجد، ومن بين الوزراء المصابين وزير الاقتصاد الفلسطينى خالد العسيلي (74 عاما).

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الاقتصاد الفلسطينى: "الحمد لله لقد أصبت بفيروس كورونا وحاليا أنا بالحجر المنزلي، ووضعي الصحي جيد، وأطمئن كل من يسأل عني".

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إصابة المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم.

وكانت أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم‭‭ ‬‬الثلاثاء تسجيل 1996‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 175‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 200355 تعافى منهم 184193 وتوفي 2200.

 


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