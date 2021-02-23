روسيا اليوم: إصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد موقع روسيا اليوم، إصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين في حكومة محمد أشتيه بفيروس كورونا المستجد، ومن بين الوزراء المصابين وزير الاقتصاد الفلسطينى خالد العسيلي (74 عاما).



ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الاقتصاد الفلسطينى: "الحمد لله لقد أصبت بفيروس كورونا وحاليا أنا بالحجر المنزلي، ووضعي الصحي جيد، وأطمئن كل من يسأل عني".



ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إصابة المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم.

وكانت أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم‭‭ ‬‬الثلاثاء تسجيل 1996‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.