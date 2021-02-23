رئيس هيئة السكك الحديدية يكشف تفاصيل استلام 259 عربة جديدة من المجر

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن تصريحات وزير الخارجية المجرى بشأن تسليم مصر 259 عربة سكة حديد، كانت ضمن عقد 1300 عربية موقع بين الجانبين المصرى والشركة الروسية المجرية، والتي كانت تم توقيع العقد في ديسمبر 2018 وتم توريد أول دفعة في شهر مايو 2020.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم استقبال أول دفعة عربات من مصنع ترانسماش بالمجر، حيث أن المجر تهتم بصناعة القطارات، وإجمالى 259 عربة ما تم توريده من المصنع حتى اليوم، موضحا أن العقد مستمر حتى نهاية 2023.

وأوضح أن هناك 500 عربة سيتم توريدهم من العربات العادية المكيفة، و300 عربية درجات أولى وثانية فاخرة، بالإضافة إلى باقى العقد من الدرجة العادية ذات التهوية الديناميكية.