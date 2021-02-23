"ذروة عدم الاستقرار" خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف

يشهد اليوم الثلاثاء، ذروة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ويرصد اليوم السابع خريطة سقوط الأمطار، على القاهرة الكبرى ومدن القناة:

أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا، تشمل مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس.

أما شمال الوجه البحرى: أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا ، تشمل مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية

السواحل الغربية، أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من مطروح وسيدى عبد الرحمن والضبعة قد تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية.

أما السواحل الشرقية ووسط سيناء، أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من (دمياط وبورسعيد والعريش) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

أما جنوب سيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد، فتشهد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تشمل مناطق من (سانت كاترين ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا).