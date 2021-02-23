اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"ذروة عدم الاستقرار" خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:09 ص
"ذروة عدم الاستقرار" خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف ذروة عدم الاستقرار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد اليوم الثلاثاء، ذروة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ويرصد اليوم السابع خريطة سقوط الأمطار، على القاهرة الكبرى ومدن القناة:
 
أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا، تشمل مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس.
 
أما شمال الوجه البحرى: أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا ، تشمل مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية
 
السواحل الغربية، أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من مطروح وسيدى عبد الرحمن والضبعة قد تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية.
 
أما السواحل الشرقية ووسط سيناء، أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من (دمياط وبورسعيد والعريش) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.
 
أما جنوب سيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد، فتشهد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تشمل مناطق من (سانت كاترين ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا).
 

الطقس
 
الطقس 2
 
الطقس 3
 
الطقس 4

الطقس

اخبار الطقس

الاحوال الجوية

الارصاد

الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة