جامعة سوهاج تنظم اليوم العلمى للعلاج الطبيعى وإصابات مفصل الركبة.. اليوم

سوهاج محمود مقبول

تنظم اليوم جامعة سوهاج بالتعاون مع نقابة العلاج الطبيعي بالمحافظة، يوم علمي بعنوان "العلاج الطبيعي للإصابات والأمراض الشائعة لمفصل الركبة Common knee disorders from physical therapy point of view"، وسيحاضر به الدكتور محمد سرحان مدرس العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم .

يذكر أن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج،عقد اجتماعاََ لمناقشة اللائحة الدراسية لكلية العلاج الطبيعي النزمع انشائها بجامعة سوهاج الأهلية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، الدكتور أحمد راغب نقيب العلاج الطبيعي بالمحافظة، الدكتور أشرف السيوطي وكيل النقابة وأمين اللجنة العلمية، والدكتور أشرف مكرم شنوده أمين الصندوق بالنقابة.

وأشاد الدكتور أحمد عزيز بالتعاون المثمر مع نقابة العلاج الطبيعي، موضحاً أن الاجتماع تطرق لعدد من الموضوعات أهمها دراسة وضع اللائحة الدراسية الخاصة بكلية العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء مركز علاج طبيعي وتأهيلي تابع للجامعة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي الخاضعين للعلاج الطبيعي في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور أحمد راغب، أن الاجتماع تناول مناقشة تفعيل دور العلاج الطبيعي بمستشفيات الجامعة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ستقوم بتكليف عدد من خريجي كليات العلاج الطبيعي للعمل بمستشفيات الجامعة، بما يخدم العملية التعليمية والخدمة الطبية المقدمة للمواطن السوهاجي .

وأشار الدكتور أشرف السيوطي إلى أنه تم مناقشة تحضيرات المؤتمر العلمي الذي تنظمه النقابة بالتعاون مع جامعتي سوهاج وجنوب الوادي، بعنوان "دور العلاج الطبيعي في علاج أمراض الركبة الشائعة"، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٣ من فبراير الجاري، بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.