توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد بسبب نوة الشمس الصغرى.. صور

وقال إبرهيم نوفل رئيس جمعية صيادى القابوطى لـ"اليوم السابع": "النهاردة توقف الصيد بالميناء وكل الصيادين رجعوا ودخلوا الميناء، نظرا لارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار وسرعة الرياح إلى تصل 40 كم / فى الساعة حفاظا على أنفسهم خلال عملية الإبحار، وحتى لا يتعرضوا للمخاطر الجسيمة، التى تصل للغرق نظرا لنوة الشمس الصغرى التى تستمر لمدة 3 أيام".

ومن جهة أخرى، انتظمت حركة الملاحة بموانى بورسعيد، حيث سجلت اليوم الثلاثاء، دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومغادرة سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.