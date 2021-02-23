اليوم السابع
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توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد بسبب نوة الشمس الصغرى.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:47 م
توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد بسبب نوة الشمس الصغرى.. صور توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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توقفت، اليوم الثلاثاء، حركة الصيد بميناء بورسعيد بسبب موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة، فضلا عن الرياح النشطة، وانخفاض درجات الحرارة.
 
وقال إبرهيم نوفل رئيس جمعية صيادى القابوطى لـ"اليوم السابع": "النهاردة توقف الصيد بالميناء وكل الصيادين رجعوا ودخلوا الميناء، نظرا لارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار وسرعة الرياح إلى تصل 40 كم / فى الساعة حفاظا على أنفسهم خلال عملية الإبحار، وحتى لا يتعرضوا للمخاطر الجسيمة، التى تصل للغرق نظرا  لنوة الشمس الصغرى التى تستمر لمدة 3 أيام".
 
ومن جهة أخرى، انتظمت حركة الملاحة بموانى بورسعيد، حيث سجلت اليوم الثلاثاء، دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومغادرة سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة. 
 
وأكدت موانئ بورسعيد، أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.
ميناء بورسعيد (1)
 
ميناء بورسعيد (2)
 
ميناء بورسعيد (3)
 
ميناء بورسعيد (4)
 

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