توافد عربات الإسعاف لنقل الناجين من حادث الغرق ببحيرة مريوط.. فيديو وصور

كتب آسر أحمد

خرج أحد شهود العيان الذى يدعى محمد البرهومى، ببث مباشر من حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، من مكان غرق المركب فى منطقة الهوارية فى بحيرة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية.

وظهر فى البث المباشر الذى نشره البرهومى عبر حسابه، استمرار توافد عربات الإسعاف على المكان لنقل الناجين للمستشفيات، ومحاولة إسعافهم، وسط تجمع عدد كبير من الأهالى على ضفاف البحيرة.

وأكد البرهومي، في منشوره أن عدد الأشخاص المتواجدين على المركب هم 19 شخصا، وجميعهم من عائلة تدعي "مطيريد العزايم"



استمرار توافد عربات الاسعاف