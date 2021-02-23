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توافد عربات الإسعاف لنقل الناجين من حادث الغرق ببحيرة مريوط.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:04 ص
توافد عربات الإسعاف لنقل الناجين من حادث الغرق ببحيرة مريوط.. فيديو وصور استمرار توافد عربات الاسعاف
كتب آسر أحمد

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خرج أحد شهود العيان الذى يدعى محمد البرهومى، ببث مباشر من حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، من مكان غرق المركب فى منطقة الهوارية فى بحيرة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية.

وظهر فى البث المباشر الذى نشره البرهومى عبر حسابه، استمرار توافد عربات الإسعاف على المكان لنقل الناجين للمستشفيات، ومحاولة إسعافهم، وسط تجمع عدد كبير من الأهالى على ضفاف البحيرة.

وأكد البرهومي، في منشوره أن عدد الأشخاص المتواجدين على المركب هم 19 شخصا، وجميعهم من عائلة تدعي "مطيريد العزايم"

استمرار توافد عربات الاسعاف
استمرار توافد عربات الاسعاف

 

عربات الاسعاف فى المكان
عربات الاسعاف فى المكان

مركب صيد

غرق مركب صيد

مركب الإسكندرية

بحيرة مريوط

مطيريد العزايم

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