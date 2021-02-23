تخصيص قطعة أرض مساحة 140 مترا لاستكمال محطة صرف بفيديمين فى الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعاً لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن المحافظ أكد خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، للوصول إلى أفضل الحلول وإنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية فيديمين، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع المتعثر منذ عدة سنوات والذي يخدم نحو 50 ألف نسمة بقريتي فيديمين والسليين وتوابعهما.
وأعلن "الأنصاري"، تخصيص قطعة أرض مساحتها 140 مترا من أراضي أملاك الدولة بجوار مركز شباب فيديمين، لاستكمال المساحة المخصصة لإقامة المحطة، ووجه المحافظ، مجموعة العمل والجهات ذات الصلة بالمشروع، بمعاينة قطعة الأرض المقترح تنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها، ورفع الإحداثيات للموقع، وتقدير ومراجعة المساحات على الطبيعة، تمهيداً لاستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع عرض شرح تفصيلي من أساتذة كلية الهندسة، للمشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذ 50% منه، وكذلك شرح لمكونات محطة الرفع الإضافية من حيث المساحة والعمق وكيفية حل المشكلة، تفادياً لطبيعة الشوارع الضيقة بقرية فيديمين.
جدير بالذكر أن لجنة مشكلة من مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأساتذة كلية الهندسة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قد قامت اليوم بمعاينة قطعة الأرض التى تم تخصيصها لتنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها بقرية فيديمين.
اجتماع-محافظ-الفيوم
جانب-من-اجتماع-محافظ-الفيوم
خلال-تفقد-المحافظ-قطعة-الأرض
محافظ-الفيوم-خلال-لقائه-بعدد-من-المسئولين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة