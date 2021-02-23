اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:07 م
خالد صلاح
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تخصيص قطعة أرض مساحة 140 مترا لاستكمال محطة صرف بفيديمين فى الفيوم

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:18 م
تخصيص قطعة أرض مساحة 140 مترا لاستكمال محطة صرف بفيديمين فى الفيوم جانب من الاجتماع
الفيوم رباب الجالي

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عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعاً لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالفيوم. 
 
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن المحافظ أكد خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، للوصول إلى أفضل الحلول وإنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية فيديمين، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع المتعثر منذ عدة سنوات والذي يخدم نحو 50 ألف نسمة بقريتي فيديمين والسليين وتوابعهما.  
 
وأعلن "الأنصاري"، تخصيص قطعة أرض مساحتها 140 مترا من أراضي أملاك الدولة بجوار مركز شباب فيديمين، لاستكمال المساحة المخصصة لإقامة المحطة، ووجه المحافظ، مجموعة العمل والجهات ذات الصلة بالمشروع، بمعاينة قطعة الأرض المقترح تنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها، ورفع الإحداثيات للموقع، وتقدير ومراجعة المساحات على الطبيعة، تمهيداً لاستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية. 
 
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع عرض شرح تفصيلي من أساتذة كلية الهندسة، للمشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذ 50% منه، وكذلك شرح لمكونات محطة الرفع الإضافية من حيث المساحة والعمق وكيفية حل المشكلة، تفادياً لطبيعة الشوارع الضيقة بقرية فيديمين. 
 
جدير بالذكر أن لجنة مشكلة من مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأساتذة كلية الهندسة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قد قامت اليوم بمعاينة قطعة الأرض التى تم تخصيصها لتنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها بقرية فيديمين.
اجتماع-محافظ-الفيوم
اجتماع-محافظ-الفيوم

 

جانب-من-اجتماع-محافظ-الفيوم
جانب-من-اجتماع-محافظ-الفيوم

 

خلال-تفقد-المحافظ-قطعة-الأرض
خلال-تفقد-المحافظ-قطعة-الأرض

 

محافظ-الفيوم-خلال-لقائه-بعدد-من-المسئولين
محافظ-الفيوم-خلال-لقائه-بعدد-من-المسئولين

 


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