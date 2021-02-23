اليوم السابع
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بث مباشر من الإسكندرية.. غرق مركب على متنه عائلة فى بحيرة مريوط

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:30 ص
بث مباشر من الإسكندرية.. غرق مركب على متنه عائلة فى بحيرة مريوط غرق مركب صيد
الإسكندرية أسماء على بدر

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من موقع غرق أفراد عائلة، فى إحدى البحيرات بالقرب بمنطقة الهوارية، ببحيرة مريوط بالإسكندرية، أثناء عودتهم بمركب صيد من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو فى تلك المنطقة للراحة وإعداد أحد أنواع الطعام الخاص بهم.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركبى صيد على متنهما أفراد من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد أثناء عودتهم من رحلة "زرده"، توجهت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

 


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غرق بحيرة مريوط

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