انهيار جزء من منزل غير مأهولة بالسكان بالدقهلية بسبب سوء الأحوال الجوية

الدقهلية _ شريف الديب

تسببت موجة الطقس السيئ التى ضربت محافظة الدقهلية إلى تعرض أحد المنازل غير المأهولة بالسكان في قرية ميت محسن، التابعة لمركز ميت غمر، لانهيار أجزاء منه، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من منزل كائن بقرية ميت محسن، دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الضباط وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة ميت غمر، تم فرض كردون أمني حول العقار، حرصاً على سلامة وأرواح الأهالي بالقرية .

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من طابقين على مساحة 45 متر مربع تقريباً، غير مأهول بالسكان، مشيد بالطوب اللبن ومعروش بالسدة والعروق الخشبية، وتبين سقوط الطابق الثاني وواجهة الطابق الأول، ولم ينجم عن الحادث ثمة إصابات.

وبسؤال سمير عبد العليم فرج، 44 سنة، رئيس الوحدة المحلية بقرية كوم النور، مقيم بقرية أتميدة، دائرة المركز، علل سبب ذلك لقدم المبنى وسوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى أنه سيجري عرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان ما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة أو ترميم بشأنه من عدمه، وأضاف أن انهيار أجزاء من المنزل لم يؤثر على المنازل المجاورة.

وبسؤال مالك المنزل، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1754 لسنة 2021 إداري مركز ميت غمر، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.