الوكالة الدولية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكثر بـ14 مرة من الحد المسموح

كتب أحمد عرفة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، مؤكدة العثور على مواد نووية في مواقع غير معلن عنها في إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وكالة الطاقة الذرية: إيران تمتلك أكثر من 17 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، موضحة أن تبرير إيران لوجود يورانيوم في أماكن غير معلنة لا مصداقية له.

وتابعت الوكالة الدولية للطاقة: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكثر بـ14 مرة من الحد المسموح، لافتة إلى أن إيران تنتج 15 كيلوجراما شهريا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.