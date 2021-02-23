وأفاد مسئولون عسكريون بأن المشتبه بهن سيواجهن اتهامات جنائية لحيازتهن متفجرات بشكل غير قانوني، لافتين إلى أن أجهزة الاستخبارات ساعدت القوات على تعقب المشتبه بهن. 
 