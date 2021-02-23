مانيلا (أ ش أ)

اعتقلت القوات الأمنية الفلبينية 9 سيدات على صلة بجماعة (أبو سياف) المسلحة جنوبى البلاد، وقال قائد القيادة العسكرية في جزيرة مينداناو اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان، وفقا لشبكة /ايه بي سي نيوز/ الأمريكية اليوم الثلاثاء، "إن السيدات اعتقلن يوم الجمعة الماضي بعدما داهمت قوات الأمن عددا من المنازل في ثلاث بلدات بمقاطعة سولو وصادرت أجزاء من قنابل، بما في ذلك بطاريات وأسلاك تفجير وأنبوب حديدي ومسامير، إلى جانب قنبلة يدوية وهواتف خلوية وحقائب ظهر ورسم تخطيطي لمنطقة قصف مستهدفة".