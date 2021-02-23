اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

القضاء الأمريكى يحسم ملف الطعن ببنسلفانيا ورفض إخفاء الضرائب

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:31 ص
القضاء الأمريكى يحسم ملف الطعن ببنسلفانيا ورفض إخفاء الضرائب دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت المحكمة العليا الأمريكية الطعن من الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب على قواعد الانتخابات في ولاية بنسلفانيا ، مما وضع نهاية أخيرة لهذه المسألة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن النتيجة كانت متوقعة، حيث اعترضت حملة ترامب على قرار صادر عن المحكمة العليا في بنسلفانيا في الأسابيع التي سبقت يوم الانتخابات، والذي تجاوز الموعد النهائي الذي حدده المجلس التشريعي للولاية لإعادة بطاقات الاقتراع بالبريد ومنح الناخبين 3 أيام أخرى لإعادة بطاقات الاقتراع، كان هناك حوالي 10000 بطاقة اقتراع وصلت خلال نافذة الأيام الثلاثة تلك ، وهو ما لا يكفي للتغلب على هامش فوز جو بايدن في الولاية.

رفضت المحكمة العليا الأمريكية التدخل في القضية قبل يوم الانتخابات ، مما أدى إلى طريق مسدود.

ومن ناحية أخرى، باءت جهود دونالد ترامب لإخفاء إقراراته الضريبية بالفشل، ورغم أنه حاول العام الماضى عندما كان رئيسا أن يستخدم حجة عدم قدرة محامي مقاطعة مانهاتن تنفيذ أمر استدعاءه بخصوص وثائق ترامب المالية، لأن الرؤساء محصنون من الطلبات المتعلقة بتحقيقات هيئة المحلفين الكبرى،  فضت المحكمة العليا هذه الحجة.

وفي قرار 7-2 ​​، قضت المحكمة بأن الرؤساء لا يزالون خاضعين لطلبات هيئة المحلفين الكبرى.

 

وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس ، الذي كتب القرار ، إلى أن ترامب لا يزال بإمكانه محاربة أمر الاستدعاء على نفس الأسس التي قد يعترض فيها أي أمريكي آخر على مثل هذا الإجراء ، لكن هذه الجهود باءت بالفشل.

 

 


ترامب

اقرارات ترامب الضريبية

بنسلفانيا

الانتخابات الامريكية

بايدن

جو بايدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المحكمة العليا تسمح لمدعى نيويورك بالاطلاع على حسابات ترامب ضمن تحقيقات ملفه الضريبي

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:22 م

وثائقى بى بى سى: ترامب عرض على رئيس كوريا الشمالية توصيله لمنزله بطائرة الرئاسة الأمريكية

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:51 م

استطلاع: 46% من الجمهوريين سينضمون لـ"ترامب" حال تشكيل حزب

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:02 ص

الكونجرس الأمريكى يركز على "أجندة بايدن" بعد غلق ملف ترامب.. الإغاثة وترشيحات القيادات أول القائمة.. وزعيم الأغلبية يتعهد بتمرير 1.9 تريليون دولار دعم فى مارس.. وجلسات استماع لتحديد مدير الـCIA ووزير العدل

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:00 ص

بعد شهر على تركه البيت الأبيض.. ترامب يستعد للمعركة السياسية القادمة.. الرئيس السابق يظهر لأول مرة فى مؤتمر للمحافظين الأحد المقبل.. و"بولتيكو": دونالد يخطط لاختيار مرشحين جمهوريين للانتقام من معارضيه

الأحد، 21 فبراير 2021 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة