أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 78 وفاة و8104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 28138، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2646526.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 2529450، بعد تسجيل 5690 حالة شفاء جديدة
الصحة التركية: تسجيل 78 وفاة و8104 إصابات جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:37 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 78 وفاة و8104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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