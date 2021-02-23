اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة التركية: تسجيل 78 وفاة و8104 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:37 ص
الصحة التركية: تسجيل 78 وفاة و8104 إصابات جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 78 وفاة و8104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 28138، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2646526.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 2529450، بعد تسجيل 5690 حالة شفاء جديدة


تركيا

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فيروس كورونا

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