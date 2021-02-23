السيطرة على حريق نشب فى منزل بقرية كوم مجانين بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في منزل مكون من طابق واحد دون خسائر بشرية، بقرية كوم مجانين في أبو تشت شمالي محافظة قنا.