السيطرة على حريق نشب فى منزل بقرية كوم مجانين بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في منزل مكون من طابق واحد دون خسائر بشرية، بقرية كوم مجانين في أبو تشت شمالي محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بقرية كوم مجانين التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الحماية، والدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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