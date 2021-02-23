السفير البريطانى بالعراق: الهجمات الصاروخية الأخيرة غير مقبولة وتمثل تهديدا للجميع

أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، أن الهجمات الصاروخية الأخيرة غير مقبولة وتمثل تهديدا على الجميع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وأضاف السفير البريطاني في العراق، أنه دون تنفيذ القانون في العراق ستستمر التهديدات ضد الأجانب والسكان.
وتابع السفير البريطاني في العراق: المجتمع الدولي ملتزم بدعم بغداد ونثق بجهود الحكومة العراقية.
وفى وقت سابق أدان مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراق، استهداف المنطقة الخضراء قائلا: "الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة.. وسنلاحق مطلقى الصواريخ على المنطقة الخضراء وسنعلن عنهم".
وأضاف رئيس الحكومة العراقية: "لن نسمح بجعل العراق ساحة تصفية حسابات".
السفير البريطانى بالعراق: الهجمات الصاروخية الأخيرة غير مقبولة وتمثل تهديدا للجميعالثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:22 م
قوات الأمن العراقية
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أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، أن الهجمات الصاروخية الأخيرة غير مقبولة وتمثل تهديدا على الجميع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
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