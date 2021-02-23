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الرئيس السيسى يوجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:50 م
الرئيس السيسى يوجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".
 
واستعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية فى مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادى عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشاً حاداً فى النمو الاقتصادي العالمى فى 2020، أخذاً فى الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.

السيسى

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