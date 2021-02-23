الدقهلية تؤكد تخطى مساهمات المجتمع المدنى 35 مليون جنيه فى كل المجالات

الدقهلية _ شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس محمد عبد الباقى، رئيس الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة، لمتابعة تنفيذ أعمال تركيب بلاط إنترلوك ببعض الشوارع الفرعية بنطاق حى غرب المنصورة، تلك التى يتم تنفيذها بمشاركات ومساهمات المجتمع المدنى لابناء الدقهلية.

وأوضح رئيس الحى، أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد تم متابعة الأعمال لتركيب الإنترلوك بشارع وليد عياد المتفرع من شارع السلاب بمدينة المنصورة نطاق حى غرب المدينة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى اطار المبادرة المجتمعية لعمل إنترلوك بالشوارع الفرعية التى تنفذها الوحدة المحلية لحى غرب تنفيذا لتكليفات السيد المحافظ تفعيلا لدور لمشاركة المجتمعيه لأبناء المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة رائدة فى مجال الجهود الذاتية من خلال مشاركات المجتمع المدنى بها الذى لا يبخل أبدا فى تقديم الدعم اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه سبق وأن قدم المجتمع المدنى بالدقهلية أيضا ما يزيد على 7000 صندوق لتجميع القمامة تم توزيعها على المحلات والمنشآت والشوارع والميادين بنطاق المنطقة المركزية لأحياء ومدن المحافظة من خلال الوحدات المحلية المختصة وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميع القمامة هذا فضلا عن مشاركات المجتمع المدنى فى مواجهة جائحة كورونا وغيرها من المساهمات التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات، مشيرا الى ان حجم مشاركات المجتمع المدنى بالدقهلية منذ نوفمبر 2019 وحتى الان تخطت ال35 مليون جنيه فى جميع مجالات الخدمة المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك فى اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأهمية تفعيل دور المجتمع المدنى والجهود الذاتية للمشاركة مع أجهزة الدولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات على مستوى محافظات مصر.



مشاركات المجتمع المدنى فى تطوير الشوارع (3)



مشاركات المجتمع المدنى فى تطوير الشوارع (4)



مشاركات المجتمع المدنى فى تطوير الشوارع (1)