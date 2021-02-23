الجدعنة والخير.. طفل يعثر على مبلغ كبير ويعيده لصاحبه ويرفض المكافأة..فيديو

كتب سليم على

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، مع طفل عثر على مبلغ 20 ألف جنيه، ورده لصاحبه، ورفض الحصول على مكافاة 2000 جنيه بمنطقة البراجيل في أوسيم.

وقامت الإدارة التعليمية بتكريم الطفل، الذى أكد أنه يرفض المكافأة، وقال" أريد مكافأتى من الله عشان ربنا يرحم بابا".

وعثر الطفل أنور عيد سعفان على المبلغ، بعد أن فقده أحد الأشخاص، ولم يتردد فى تسليمه لوالدته التى قامت بدورها كمربية، وقدوة لأبنائها بالبحث عن صاحب المال عن طريق والدها، حتى تم الوصول له، وكان في حالة يرثى لها، نتيجة فقده المبلغ، وقدم كل معانى الشكر والعرفان للطفل وأسرته، وقدم له مكافأة 2000 جنيه، إلا أن الطفل رفض الحصول عليها، كما أن جده عرض عليه مكافأة 1000 جنيه، لتشجيعه، إلا أنه رفضها أيضا.