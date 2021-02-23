الأمير ويليام يؤكد تحسن صحة جده بعد قضائه أسبوعاً فى المستشفى

أ ش أ

أكد الأمير ويليام دوق كامبريدج، اليوم الاثنين، أن جده الأمير فيليب دوق إدنبرة بخير، وذلك عقب قضائه ليلة سادسة في مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن.

وقال الأمير ويليام، عندما سُئل عن صحة جده خلال زيارته لمركز تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مقاطعة نورفولك شرق انجلترا، إن جده بخير والأطباء يراقبون حالته، حسبما نقلت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتم الكشف عن سبب دخول الأمير فيليب، البالغ 99 عامًا، المستشفى رغم عدم ارتباط الأمر بفيروس كورونا.

وذكر قصر باكنجهام أنه لا توجد مستجدات عن حالة الأمير فيليب، مشيرًا إلى أن معنوياته مرتفعة.

ودخل دوق كامبريدج المستشفى الثلاثاء الماضي "كإجراء وقائي" عقب شعوره بالإعياء، ولم يستقبل أية زيارات من العائلة المالكة أمس الأحد بعدما زاره ابنه الأكبر الأمير تشارلز أمير ويلز في المستشفى أمس الأول السبت.

وقال مصدر في الأسرة المالكة في وقت سابق إن الأمير فيليب على الأرجح سيظل في المستشفى خلال الأسبوع الجاري؛ لكي يخضع للملاحظة والراحة، بحسب الصحيفة.

وكان يعاني الأمير فيليب من عدة مشكلات صحية خلال السنوات الماضية بينها انسداد الشريان التاجي، وتلقى هو وزوجته الملكة إليزابيث الثانية لقاح كورونا مطلع يناير الماضي.