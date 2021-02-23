اليوم السابع
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افتتاح مركز الأورام والمرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ يونيو المقبل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:19 م
افتتاح مركز الأورام والمرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ يونيو المقبل اجتماع مجلس العمداء
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه لابد من الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لأي تداعيات، مؤكداً أن المحافظة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، سواء في إنشاء مستشفيات جديدة، وتقديم خدمات طبية للمواطنين.
 
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس العمداء بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بما تشهده المحافظة من الانجازات في كافة المجالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إقامة أسواق رئيسية متنوعة الأنشطة، وتوفير مواقع للباعة الجائلين، مشيراً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد افتتاح المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ، وتم البدء في إجراءات المرحلة الثانية، لاستكمال الطريق، لربط المحافظة بالمحافظات المجاورة بالطريق الدولي الساحلي وطريق أبو الروس ومحور المحمودية، كما سيتم خلال شهر مارس المقبل البدء في رصف الطرق بين المراكز والطرق الداخلية بها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مركز الأورام سيتم افتتاحه في شهر يونيو المقبل بتكلفة مليارا و170 مليون جنيه "إنشاءات وأجهزة "، ويستقبل المرضى من كافة المحافظات، وستتوفر فرص عمل للأطباء والفنيين من أبناء المحافظة وخاصة من خريجي القطاع الطبي بجامعة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الإعلان عن فتح باب التقديم للمدرسة الدولية الحكومية للغات في شهر مارس المقبل، وأنه وجه باستقبال أولياء الامور، للتعرف على طبيعة الدراسة بها والإمكانيات التي تم توفيرها، مؤكداً أنه وجه بقبول طلبات التحويل من أبناء المحافظة الذين يدرسون في المحافظات الأخرى، وأنه وجه برصف 150 متراً من رافد الطريق الدولي قبل كمين القرضا لبوابة المدرسة، كما سيقام مجمع للغات في سخا، مشيراً إلى أن التعليم الفني يشهد تطويراً كبيراً، فتم تخصيص منهج للاستزراع السمكي، وسيتم افتتاح فصول للآثار وفصول للتعدين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تطوير مسار بيت العائلة، وسيتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة، ليكون مزاراً سياحياً، كما سيتم تعظيم المكانة التاريخية والاثرية للمحافظة ،وكنيسة السيدة العذراء،وهناك مواقع أثرية مهملة سيتم توجيه العناية بها، مؤكداً أن عاصمة المحافظة تشهد أعمال تطوير، كما ستشهد مدن ومراكز أعمال تطوير خلال المرحلة المقبلة، ليكون الاهتمام بكل المدن ولن يكون بالعاصمة فقط، مضيفاً أنه يتابع الأعمال الجارية لتبطين الترع  والتي ستغير وجه الحياة بالقرى.

المدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ
المدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ

 

تبطين الترع بكفر الشيخ
تبطين الترع بكفر الشيخ

 

جانب من اجتماع المحافظ
جانب من اجتماع المحافظ

 

طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج
طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج

 

عمداء الكليات خلال اجتماع مجلس العمداء
عمداء الكليات خلال اجتماع مجلس العمداء

 

محافظ كفر الشيخ اثناء انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ اثناء انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ

 

مسار-بيت-العائلة
مسار-بيت-العائلة

 


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