اليوم السابع
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افتتاح سجلات مدنية جديدة وتمديد ساعات العمل ببعض المقار

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:32 ص
افتتاح سجلات مدنية جديدة وتمديد ساعات العمل ببعض المقار الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضي

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قررت وزارة الداخلية تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيراً على المواطنين.

وجاء القرارات على النحو التالى :-

     مركز إصدار البحيرة بدمنهور ( بمحافظة البحيرة) .

     مركز إصدار الإسكندرية ( بمحافظة الإسكندرية) .

     سجل مدنى أول كفرالشيح (بمحافظة كفرالشيخ) .

 

وتفتتح وزارة الداخلية السجلات التالية اعتباراً من السبت الموافق 27/2/2021:-

     سجل مدنى سماحة الفرعى ( بمحافظة الدقهلية) .

     سجل مدنى الجنوب2 ( بمحافظة بورسعيد ) .

     سجل مدنى ثالث العاشر من رمضان ( بمحافظة الشرقية ) .

     سجل مدنى ميرا الفرعى ( بمحافظة أسيوط ) .

 

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

 


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