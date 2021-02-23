اعرف مصير أصحاب مخابز استولوا على 8 ملايين جنيه من أموال الدعم

كتب سليم على

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على مبلغ مالى قدره (5,731,870 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82 % ، وبيعها بالسوق السوداء.

وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على مبلغ مالى قدره (3,016,100جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % ، وبيعها بالسوق السوداء.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون : يقول المشرع ، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة اثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم اليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات، لافتا إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.