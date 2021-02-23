استطلاع: الإجهاد سبب استقالة المعلمين قبل تفشى كورونا بأمريكا

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قالت مؤسسة (RAND) الأمريكية إن الأجهاد يعد السبب الأكثر شيوعًا الذي ذكره المعلمون لترك المهنة قبل وأثناء تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة.

وذكرت المؤسسة- خلال استطلاع على ما يقرب من ألف معلم سابق في المدارس العامة- إن العمل كان مرهقًا في كثير من الأحيان أو دائمًا في آخر سنة درسوا فيها في مدرسة عامة.

وأشار الاستطلاع إلى أن ما يقرب من نصف معلمي المدارس الحكومية الذين تركوا المهنة مبكرًا وطوعيًا منذ مارس 2020 أرجعوا السبب إلى جائحة "كورونا"، حيث تسبب الفيروس المستجد في زيادة الضغط بسبب المشكلات الفنية المتكررة.

وقالت ميليسا ديليبرتي الباحثة في مجال السياسات في مؤسسة (RAND)، إن "الضغوطات المختلفة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد، أثرت على المعلمين بشكل مختلف.

وعلى الرغم من أن الصورة التي صورها الاستطلاع قد تبدو قاتمة بعض الشيء إلا أنه كشف عن استعداد نسبة كبيرة من معلمي المدارس العامة السابقين العودة إلى المهنة في ظل هذه الظروف الصعبة".