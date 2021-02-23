إعطاء أكثر من 65 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 فى أمريكا

(رويترز)

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها أعطت 65 مليونا و32083 جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 حتى صباح اليوم الثلاثاء ووزعت 82 مليونا و114370 جرعة.

وأضافت أن هذا إجمالى جرعات لقاحى مودرنا وفايزر/بيونتيك حتى السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.

ويشير الإحصاء المنشور أمس إلى أن المراكز أعطت 64 مليونا و177474 جرعة لقاح ووزعت 75 مليونا و205940 جرعة.

وقالت المراكز إن 44 مليونا و544969 شخصا تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 19 مليونا و882544 على الجرعة الثانية حتى اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنه تم إعطاء ستة ملايين و627820 جرعة لقاح فى مرافق الرعاية طويلة الأجل.