اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 59 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى حملات للانضباط الإدارى بالبحيرة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:23 م
إحالة 59 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى حملات للانضباط الإدارى بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 59 من العاملين بالإدارة التعليمية وبعض المصالح الحكومية بقرية طيبة ومركز شباب قمحة، والوحدة البيطرية بحمور للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل دون سند قانوني.

 

 


البحيرة

محافظ البحيرة

مركز الدلنجات

مركز شباب قمحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة