إحالة 59 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى حملات للانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 59 من العاملين بالإدارة التعليمية وبعض المصالح الحكومية بقرية طيبة ومركز شباب قمحة، والوحدة البيطرية بحمور للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل دون سند قانوني.