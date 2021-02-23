اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار خفيفة بالفيوم والدفع بسيارات لشفط المياه من الشوارع.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:25 م
أمطار خفيفة بالفيوم والدفع بسيارات لشفط المياه من الشوارع.. صور أمطار في الفيوم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدينة الفيوم، اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة تسببت في تجمع المياه ببعض الشورع وتفقد المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، يرافقه أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، الأعمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بواسطة معدات الوحدات المحلية وشركة مياة الشرب والصرف الصحي، برفع تجمعات المياه بعدد من ميادين وشوارع مدينة الفيوم.
 
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه السكرتير المساعد بتفقد أعمال رفع أي تراكمات لمياه الأمطار وآثار الطقس السيئ بميادين وشوارع مدينة الفيوم، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع أي ظروف قد تطرأ، مشدداً على رفع آثار ظروف الطقس السيئ وتكثيف أعمال النظافة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن جولة سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد شملت عدداً من الميادين ضمت ميدان السواقي "قارون" وميداني المسلة والحواتم، وشارعي البوستة والمحكمة، وأمام مستشفى الفيوم العام، ومنطقة دلة، موجهاً بسرعة سحب تراكمات المياه ورفعها بمعدات الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.
 
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن المحافظ شدد على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة المياه والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة تبعاً لظروف الطقس، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال، والعمل على رفع آثار الأمطار أولاً بأول.
 
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن كافة جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتاً أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهاً بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم.
 
جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأوضاع، كما تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام ٢١٦٨٠٤٢ و ٢١٦٨٠٤١.
أمطار
أمطار

 

امطار-فى-الفيوم-(2)
امطار-فى-الفيوم-(2)

 

أمطار-في-الفيوم-اليوم
أمطار-في-الفيوم-اليوم

 

جانب-من-أعمال-شفط-المياه
جانب-من-أعمال-شفط-المياه

 

شفط-المياه
شفط-المياه

 

شفط-مياه-الأمطار
شفط-مياه-الأمطار

 

متابعة-شفط-المياه-من-الشوارع
متابعة-شفط-المياه-من-الشوارع

 


محافظة الفيوم

أمطار في الفيوم

طقس الفيوم

حالة الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ذروة التقلبات الجوية.. أمطار ورياح شديدة على طريق الواحات بأكتوبر .. بث مباشر

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:50 م

أمطار غزيرة وثلوج فى قرية جلبانة شرق قناة السويس.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:31 م

طقس سيئ يضرب المحافظات.. ثلوج وأمطار غزيرة على الإسماعيلية وشمال سيناء.. أمطار رعدية بالإسكندرية والشرقية وبورسعيد ودمياط.. رفع حالة الطوارئ والدفع بسيارات لشفط المياه.. وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ.. فيديو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:00 م

المرور ينشر سيارات الاغاثة بالطرق السريعة بعد هطول أمطار ..صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:36 م

التقلبات الجوية تصل ذروتها.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب المحافظات لنهاية اليوم.. وصور الأقمار الصناعية تكشف تكون سحب ممطرة ورعدية تصل للقاهرة.. ومناشدات للمواطنين بعدم فتح النوافذ أثناء الأمطار

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:31 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة