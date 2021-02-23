أمطار خفيفة بالفيوم والدفع بسيارات لشفط المياه من الشوارع.. صور

شهدت مدينة الفيوم، اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة تسببت في تجمع المياه ببعض الشورع وتفقد المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، يرافقه أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، الأعمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بواسطة معدات الوحدات المحلية وشركة مياة الشرب والصرف الصحي، برفع تجمعات المياه بعدد من ميادين وشوارع مدينة الفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه السكرتير المساعد بتفقد أعمال رفع أي تراكمات لمياه الأمطار وآثار الطقس السيئ بميادين وشوارع مدينة الفيوم، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع أي ظروف قد تطرأ، مشدداً على رفع آثار ظروف الطقس السيئ وتكثيف أعمال النظافة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن جولة سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد شملت عدداً من الميادين ضمت ميدان السواقي "قارون" وميداني المسلة والحواتم، وشارعي البوستة والمحكمة، وأمام مستشفى الفيوم العام، ومنطقة دلة، موجهاً بسرعة سحب تراكمات المياه ورفعها بمعدات الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن المحافظ شدد على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة المياه والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة تبعاً لظروف الطقس، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال، والعمل على رفع آثار الأمطار أولاً بأول.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن كافة جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتاً أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهاً بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم.
جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأوضاع، كما تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام ٢١٦٨٠٤٢ و ٢١٦٨٠٤١.
أمطار
امطار-فى-الفيوم-(2)
أمطار-في-الفيوم-اليوم
جانب-من-أعمال-شفط-المياه
شفط-المياه
شفط-مياه-الأمطار
متابعة-شفط-المياه-من-الشوارع
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