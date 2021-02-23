أمطار خفيفة بالفيوم والدفع بسيارات لشفط المياه من الشوارع.. صور

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه السكرتير المساعد بتفقد أعمال رفع أي تراكمات لمياه الأمطار وآثار الطقس السيئ بميادين وشوارع مدينة الفيوم، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع أي ظروف قد تطرأ، مشدداً على رفع آثار ظروف الطقس السيئ وتكثيف أعمال النظافة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن جولة سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد شملت عدداً من الميادين ضمت ميدان السواقي "قارون" وميداني المسلة والحواتم، وشارعي البوستة والمحكمة، وأمام مستشفى الفيوم العام، ومنطقة دلة، موجهاً بسرعة سحب تراكمات المياه ورفعها بمعدات الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن المحافظ شدد على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة المياه والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة تبعاً لظروف الطقس، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال، والعمل على رفع آثار الأمطار أولاً بأول.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن كافة جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتاً أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهاً بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأوضاع، كما تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام ٢١٦٨٠٤٢ و ٢١٦٨٠٤١.