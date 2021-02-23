أسماء 5 من ضحايا حادث الإسكندرية لقو مصرعهم غرقا داخل بحيرة مريوط

الإسكندرية أسماء على بدر

ينشر "اليوم السابع" أسماء 5 ضحايا لقو مصرعهم غرقا في مياه الملاحات بعد غرق مركب داخل بحيرة مريوط غرب الإسكندرية.

والضحايا هم:



_ ناجى محمد ناجي.. العمر سنة

_ زيدان عبد المنعم حميدة.. العمر سنة ونصف

_ وردة حميدة حسين 45 سنة

_أمل حمودة 4 سنين

_منى جويدة حميدة.. 25سنة

أما المصابون هم:



_ إيمان نعوم حميدة 21 سنة

_ محمود عطية حميدة 23 سنة

_ ريان محمد عطية.. العمر 3 سنين.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى مكان حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية، ووجه قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بسرعة انتشال جثث الغرقى، كما وجه بتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين.