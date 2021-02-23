اليوم السابع
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أسماء 5 من ضحايا حادث الإسكندرية لقو مصرعهم غرقا داخل بحيرة مريوط

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:34 ص
أسماء 5 من ضحايا حادث الإسكندرية لقو مصرعهم غرقا داخل بحيرة مريوط حادث الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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ينشر "اليوم السابع" أسماء 5 ضحايا لقو مصرعهم غرقا في مياه الملاحات بعد غرق مركب داخل بحيرة مريوط غرب الإسكندرية.

والضحايا هم: 
 

_ ناجى محمد ناجي.. العمر سنة

_ زيدان عبد المنعم حميدة.. العمر سنة ونصف

_ وردة حميدة حسين 45 سنة

_أمل حمودة 4 سنين

_منى جويدة حميدة.. 25سنة

 

أما المصابون هم:
 

_ إيمان نعوم حميدة 21 سنة

_ محمود عطية حميدة 23 سنة

_ ريان محمد عطية.. العمر 3 سنين.

 

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى مكان حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية، ووجه قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بسرعة انتشال جثث الغرقى، كما وجه بتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين.

 


غرق 13 شخص

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