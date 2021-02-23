أسماء 5 من ضحايا حادث الإسكندرية لقو مصرعهم غرقا داخل بحيرة مريوط

ينشر "اليوم السابع" أسماء 5 ضحايا لقو مصرعهم غرقا في مياه الملاحات بعد غرق مركب داخل بحيرة مريوط غرب الإسكندرية.
والضحايا هم:
_ ناجى محمد ناجي.. العمر سنة
_ زيدان عبد المنعم حميدة.. العمر سنة ونصف
_ وردة حميدة حسين 45 سنة
_أمل حمودة 4 سنين
_منى جويدة حميدة.. 25سنة
أما المصابون هم:
_ إيمان نعوم حميدة 21 سنة
_ محمود عطية حميدة 23 سنة
_ ريان محمد عطية.. العمر 3 سنين.
كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى مكان حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية، ووجه قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بسرعة انتشال جثث الغرقى، كما وجه بتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين.
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