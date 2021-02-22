وكيل تعليم الإسماعيلية يكرم متميزى خدمة المواطنين بالمديرية وموجه رياض أطفال

الإسماعيلية - صبرى غانم

كرم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بديوان المديرية بتكريم فرق عمل إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بقيادة كريمة عبدالمعين، تقديرا للجهد المبذول فى تقديم الخدمات للمواطنين من خلال العمل وبوابه الشكاوى الحكومية لرئاسة مجلس الوزراء وانجاز العمل بنسبه 100% للعام 2019/2020.

كما كرم ناهد سعد الله حسين موجه رياض أطفال بإدارة فايد، وذلك بعد أن حققت المركز الثالث علي مستوى الجمهورية في مسابقة الموجهة المتعاونة للعام الدراسي 2020/2021 .

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة لجميع المكرمين اليوم مؤكدا أنهم نماذج مشرفة يجب الإقتداء بها ومعربًا عن سعادته بكم الأعمال والأنشطة المميزة بتعليم الإسماعيلية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.



جانب من التكريم (1)



جانب من التكريم (2)