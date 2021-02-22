وفاة القمص مرقس جرجس كاهن خدمة السجون بالقاهرة والبابا تواضروس يقدم التعازى

توفى أمس الأحد، الأب الفاضل القمص مرقس جرجس كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالخصوص، التابعة لإيبارشية شبين القناطر، ومسئول خدمة السجون بالقاهرة.

ويبلغ الأب المتنيح من العمر 68 سنة حيث ولد يوم 26فبراير من عام 1953، وقضى في الخدمة الكهنوتية أكثر من 40 سنة، وسيم كاهنًا في 15أغسطس 1980، ونال رتبة القمصية يوم 1 مايو 1999.

وقالت الكنيسة القبطية فى بيان، تقام صلوات تجنيزه في الثانية عشرة ظهر غدٍ الاثنين بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، مشيرة إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء للأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص مرقس جرجس ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.