وزير بريطانى: على لندن إجبار فيس بوك للدفع مقابل نشر المحتوى الإخبارى

كتبت ريم عبد الحميد

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بلاده ينبغي أن تحذو حذو أستراليا فى مطالبة فيس بوك بالدفع مقابل نشر المحتوى الإخبارى على منصته، فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة البريطانية أنها تبحث تشريعا لملاحقة عملاق السوشيال ميديا.

ووبحسب ما ذكرت صحيفة التايمز فإن هانكوك قال، إن أوليفر دوديدين وزير الثقافة والإعلام الرقمى والرياضة ينظرعن كثب شديد فى الكيفية التي يمكن أن تجعل بها بريطانيا فيس بوك يعوض وسائل الإعلام لنشره محتواها على مواقعه.

وجاءت تصريحات وزير الصحة البريطانى، فى الوقت الذى تواجه فيه شركة مارك زوكربيرج انتقادات بعد حظر فيس بوك للناشرين والمستخدمين فى أستراليا من مشاركة المحتوى احتجاجا من جانبه على قانون سيطلب منه الدفع مقابل الأخبار التي تظهر للمستخدمين.

وردا على سؤال من راديو تايمز حول ما إذا كان ينبغي أن تتبع بريطانيا نموذج استراليا وتجبر فيس بوك على مشاركة عائداته الإعلانية، أشار هانكوك إلى أن هذا سئ ستبحثه الحكومة بجدية. وقال إنه لديه آراء قوية للغاية فى هذا الشأن، مضيفا أن كل ما يستطيع أن يقوله أنه معجب للغاية باستراليا وكندا، مضيفا أنه يعتقد أن هذا أمر مهم للغاية، وأنه لا يشك فى أن وزير الثقافة سيبحث عن كثب شديد.

وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى للتايمز، أن الحكومة تتشاول حول قانون سيحكم سلوك شركات السوشيال ميديا، وبعدها سيبحث وزراء الحكومة الحاجة على تشريع لإصلاحات مؤيدة للمنافسة. وأضاف أنهم لا يستبعدون تشريع على غرار استراليا لإصلاح عدم التوازن فى العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل الإعلام. إلا أنه من الواضح أنها عمليه تحتاج إلى أن يتم خوضها وهذا هو السبب وراء إجراء المشاورات.