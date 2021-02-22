وقالت الوزيرة الألمانية - في تصريح اليوم الاثنين، "لا يمكن استبدال أي شيء بالتدريس في الفصل.. فالأطفال، وخاصة الصغار منهم، يحتاجون إلى بعضهم".. داعية إلى "تطبيق كافة الوسائل المتاحة لمنع انتقال فيروس كورونا"، حتى تتمكن المدارس من الاستمرار في تقديم خدماتها خلال الأسابيع المقبلة.



وأوضحت كارليشيك أن التطور الأخير في عدد الإصابات يستلزم أكبر قدر من الحذر، مشيرة إلى الخوف من انتشار متغيرات كورونا الجديدة، وقالت "يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند إدارة المدارس.. لكنني على ثقة من أن الولايات ستأخذ ذلك في الاعتبار في قراراتها الخاصة بإعادة الفتح".



يذكر أن الدراسة الابتدائية من الصف الأول وحتى الثالث ومراكز الرعاية النهارية تستأنف عملها اليوم بعد حوالي شهرين من الإغلاق، حيث سيتم الحضور بالتناوب وتخفيض الأعداد والتباعد وارتداء الأقنعة الطبية.