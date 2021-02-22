واشنطن تعرب عن قلقها بعد إعلان إيران عزمها وقف العمل بالبروتوكول الإضافى

كتب أحمد عرفة

أعرب نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية إزاء إعلان طهران عزمها وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، مؤكدا على ضرورة دعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: قلقون بشأن تخفيف إيران التزاماتها بالبروتوكول الإضافي يوم غد.

وقبلها أعلنت إيران إنهاء العمل بالبروتوكول الذى يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء تفتيش مفاجئ لمواقعها النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وعاد الاتفاق النووي ليشهد تعقيدا من جديد بعد رفض البرلمان الإيراني الاتفاق الذى تم بين الحكومة الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، في الوقت الذى دعت فيه عدة أطراف، الدول الموقعة على الاتفاق النووي لبذل جهود عاجلة من أجل إنقاذه.