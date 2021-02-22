ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للابتدائى والمدارس الفنية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نشرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جداول امتحان الفصل الدراسى الأول، الخاص بالمرحلة الابتدائية والمدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات للمرحلة الابتدائية، الأحد المقبل 28 فبراير، على مدار 3 أيام وحتى الثلاثاء 2 من مارس، المقبل وذلك على مستوى المدارس العام والرسمى "التجريبى" والمكفوفين والصم وضعاف السمع والتعليم المجتمعى.

وتنطلق الامتحانات يوم الأحد المقبل، 28 فبراير الجارى، للصفوف: الرابع "عام وتجريبى ومكفوفين" والثانى والثالث المجتمعى، والرابع والخامس "صم"، وذلك لمدة 3 ساعات من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، ويوم الإثنين الأول من مارس المقبل، يؤدى طلاب الصف الخامس "عام وتجريبى ومكفوفين" والرابع والخامس "مجتمعى" والسادس والسابع "صم" الامتحانات من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.

ويوم الثلاثاء، 2 مارس المقبل، يؤدى الصف السادس "عام وتجريبى ومكفوفين ومجتمعى"، والثامن "صم" الامتحانات لمدة 3 ساعات من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.

كم تنطلق امتحانات الصف الأول بالمدارس الفنية التجارية نظام "الثلاث والخمس" سنوات، الست المقبل الموافق 27 فبراير، وتستمر حتى 10 مارس المقبل على دار أسبوعين كاملين، حيث يتم الامتحان على مدار 2 أيام بالأسبوع، فيما تنطلق امتحانات الصف الثانى لنفس المدارس فى 28 فبراير المقبل، وتستمر حتى 11 مارس المقبل على دار أسبوعى أيضًا بالتبال مع ايام امتحانات الصف الأول.

وأكدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن ورقة الامتحان واحدة، وبها المواد الأساسية "اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم" ويتم تأجيل المواد التى لا تضاف للمجموع إلى نهاية العام الدراسى، وكل امتحان لمدة 3 ساعات كما هو موضح بالجدول المرفق.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رفع الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وبدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، أن جميع المدارس تعمل على الانتهاء من أعمال الصيانة، وتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول، تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزارة فى هذا الشأن، حيث يتم المتابعة اليومية للمدارس والإدارات التعليمية لمعرفة أى أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية التى مرت بها البلاد فى الأيام السابقة.

وشددت وكيل المديرية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية والعمل على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة والطالبات لعقد الامتحانات.

جدول المدارس الفنية التجارية نظام الـ 3 سنوات



جدول المدارس الفنية التجارية