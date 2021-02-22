نقابة المهندسين تعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب كورونا

كتبت ــ آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين ، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، بناء على فتوى هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة رقم 233/75 ق جلسة 10 فبراير 2021، وذلك فى ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 2701/2020 لمجابهة فيروس كورونا.

وتعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين طبقا لنص المادى 15 من القانون رقم 66 لسنة 1974، فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام فى موعد يحدده مجلس النقابة، وبالنسبة للجمعيات العمومية العادية للنقابات الفرعية تعقد خلال شهر فبراير من كل عام طبقا للمادة 38 من القانون 66 لسنة 1974.

وكانت قد خاطبت النقابة العامة للمهندسين، النقابات الفرعية بالمحافظات، موضحة أنها قد خاطبت إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والرى، لطلب الإفادة بالرأى القانونى حول مدى جواز انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والفرعيات فى ضوء التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص حظر التجمعات، لافتة إلى أن فتوى هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى أكدت عدم جواز انعقاد الجمعية العمومية، وبالتالى تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والفرعيات.