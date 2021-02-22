نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بفيروس كورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور سامح محمود عبد اللطيف صيام، طبيب حر، والشهيد الدكتور حازم عبدالمنعم إبراهيم عبد الرحمن، طبيب أول وحدة أكياد إدارة فاقوس الشرقية، بعد وفاتهما بفيروس كورونا المستجد، ووجهت خالص العزاء لاسرتيهما الكريمة ودعت الله أن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى (381) شهيد من الأطباء.