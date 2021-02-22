"ميزانية النواب الأمريكى" تمهد لحزمة تحفيز بقيمة 1,9 تريليون دولار لمواجهة كورونا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن لجنة الميزانية في مجلس النواب الأمريكي تمهد لحزمة تحفيز بقيمة 1,9 تريليون دولار لمواجهة فيروس كورونا.

ومع اقتراب وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نصف مليون حالة وفاةـ بدأت النظرات التشاؤمية تظهر على وجه المسؤوليين الأمريكيين، وعلى رأسهم أنتوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية ومستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن الذى وصف الأمر بأنه رهيب ومروع.

يأتي هذا فيما يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، بالوقوف دقيقة صمت حدادا وإيقاد الشموع لاقتراب وصول أعداد الوفيات بين الأمريكيين من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 500 ألف حالة، وقال البيت الأبيض إن هذه المناسبة ستضم جيل بايدن الأولى وكامالا هاريس نائبة الرئيس وزوجها دوج إمهوف، ومن المقرر أن يلقي بايدن بكلمة للترحم على أرواح الضحايا.