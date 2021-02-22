مستشار بايدن عن كورونا: الأمر مروع لم نرى مثله منذ 100 عام

كتب محمد شرقاوى - أحمد عرفة

مع اقتراب وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نصف مليون حالة وفاةـ بدأت النظرات التشاؤمية تظهر على وجه المسؤوليين الأمريكيين، وعلى رأسهم أنتوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية ومستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن الذى وصف الأمر بأنه رهيب ومروع.

يأتي هذا فيما يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، بالوقوف دقيقة صمت حدادا وإيقاد الشموع لاقتراب وصول أعداد الوفيات بين الأمريكيين من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 500 ألف حالة، وقال البيت الأبيض إن هذه المناسبة ستضم جيل بايدن الأولى وكامالا هاريس نائبة الرئيس وزوجها دوج إمهوف، ومن المقرر أن يلقي بايدن بكلمة للترحم على أرواح الضحايا.

وبحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، قال خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية: "لم نعرف شيئا كهذا منذ أكثر من 100عام، منذ وباء 1948، وهذا أمر سيبقى في التاريخ. في غضون عقود سيتحدث الناس عن هذه الأوقات التي قضى فيها العديد من الناس".

وأكد كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكى، إن الولايات المتحدة ستستمر فى إعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا لأن مستوى الأجسام المضادة بعد الجرعة الثانية أعلى بحوالى 10 أضعاف، قائلا: "أننا نريد القيام بالأمور بناء على العلم وهناك سيناريو متعلق بلقاح فايزر وهو اعطاء جرعة واحدة بنتيجة جيدة من الحماية مقابل ما يفعلونه فى المملكة المتحدة"، موضحا أنه عندما تعطى جرعة أولية باستخدام لقاح فايزر متبوعا بجرعة معززة بعد 21 يوما فإن الشخص يحصل على فاعلية تتراوح بين 94 إلى 95% والفرق بين مستوى الاجسام المضادة بعد جرعة واحدة مقابل جرعتين أعلى بنحو عشرة أضعاف.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أول وفاة بفيروس كورونا في 29 فبراير 2020 وبعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، تجاوزت البلاد عتبة الـ100 ألف، وتجاوزت عتبة 400 ألف وفاة في يناير عشية تنصيب جو بايدن رئيسا، وهو جعل من مكافحة الوباء أولويته القصوى في مستهل ولايته وهذا يعني أنه في غضون شهر واحد أو ما يزيد قليلا، توفي أكثر من 100 ألف أميركي.

والولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من جراء الوباء، فعلاوة على الحصيلة الأقسى من الوفيات، تئن البلاد من وجود أكبر عدد من المصابين بواقع 28 مليونا.