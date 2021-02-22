مسئولو الأقصر يتفقدون العمل في المجمع الطبي الدولي

وراجع المسئولين في الجولة الرسومات الهندسية للمبنى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمجمع، وأوضحوا أن تكلفة الإنشاءات والتجهيزات تبلغ 1.2 مليار جنيه، واستمع المسئولين إلى شرح مفصل عن أقسام المجمع والخدمات الطبية التي من المقرر أن يقدمها للمواطنين، ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

ويصبح المجمع الطبى صرحا طبيا كبير يقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي محافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد بمختلف التخصصات،ويضم المجمع يضم عدد من المبان التخصصية في (أمراض الكلى، الرمد، مبنى طب أسرة) بالإضافة إلى 22 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، و مبنى للطوارئ، كما يضم المجمع بنك دم إقليمي، بالإضافة إلى وحدة "زرع النخاع"، وسكن للأطباء والتمريض مجهزين على أعلى مستوى، كما أشارت إلى الربط المميكن بين كافة العيادات بالمجمع.

ووجه المسئولون بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقا للمواعيد الزمنية المحددة، وتوريد الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبارها للتأكد من كفاءتها قبل بدء التشغيل، كما وجهوا بسرعة تطوير مبنى مديرية الشئون ومبنى هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر على أحدث النظم ووفقًا لأكواد البناء للمنشآت بالتأمين الصحي الشامل.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.