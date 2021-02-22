محافظة القاهرة تطرح اليوم وحدات سكنية ومحال للبيع وساحات انتظار للاستغلال

كتب سيد الخلفاوى

تعقد إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة وإدارة التعاقدات، اليوم، مزاد علنى لبيع محلات تجارية وطرح حق استغلال "بوفيهات" ومحطات تقوية محمول بحى السلام أول وحى الزاوية الحمراء وحى الوايلى وحى حلوان وحى شبرا وحى السيدة زينب وحى الأسمرات.

ومن المقرر أن تشمل جلسة مزاد اليوم الاثنين الموافق 22-2-2021، الساعة 12 ظهرا بمركز شباب أهالينا 2 - مساكن أهالينا من شارع جمال عبد الناصر - مدينة السلام:

1 - بيع 48 محلا تجاريا بمشروع أهالينا 2 بحى السلام أول بمساحات من (٤٠ م٨٤:٢ م٢) - تأمين دخول المزاد 2100 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

2 - طرح حق استغلال لمدة ثلاث سنوات لبوفيه بحى الزاوية الحمراء - تأمين دخول المزاد 700 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

3 - طرح حق استغلال لمدة ثلاث سنوات لبوفيه بحى الوايلى تأمين دخول المزاد 500 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

4- طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية المحمول أعلى سطح مبنى حى حلوان تأمين دخول المزاد 8606 جنيهات - ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

5- طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية المحمول بساحة انتظار السيارات - أمام جامعة حلوان. تأمين دخول المزاد 15060 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

6 - طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية محمول جزء من أعلى سطح مجمع الأحياء بشبرا. تأمين دخول المزاد 7200 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

7 - طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية محمول بأجزاء متفرقة من سطح مبنى حى السيدة زينب تأمين دخول المزاد 5800 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

تطلب كراسة الشروط بها جميع التفاصيل من المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين على أن يلتزم المتقدم للمزاد بعدم الحضور فى غير الموعد المحدد له بكراسة الشروط التى قام بشرائها بديوان عام المحافظة عابدين - القاهرة.